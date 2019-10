Edilizia: approvato il piano di vendita degli alloggi di edilizia pubblica di Arte Savona

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative ed Edilizia Marco Scajola, ha approvato il programma presentato da Arte Savona per la cessione degli immobili di edilizia pubblica e il programma degli investimenti che verranno finanziati con il ricavato delle vendite.

Arte Savona ha inserito nel Piano di vendita 37 alloggi nell’area della Val Bormida, stimando di ricavare, grazie alla vendita, oltre 540 mila euro. Tutti i fondi ottenuti verranno destinati al recupero e alla manutenzione straordinaria di case sfitte, in parte nella stessa Val Bormida e in parte a Savona e nel resto della provincia.

“Con questo piano - afferma l’Assessore Scajola - offriamo da un lato abitazioni in proprietà a prezzi agevolati in un’area in forte calo demografico e dall’altro garantiamo il recupero di alloggi vuoti a favore dell’utenza debole della Provincia di Savona con un’operazione che consente inoltre l’adeguamento energetico e statico degli edifici”.