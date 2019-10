In Regione prende forma il gruppo consiliare "Cambiamo!"

Si costituirà anche in Regione Liguria il Gruppo consiliare di ‘Cambiamo!’, il nuovo partito fondato da Giovanni Toti.

"Contrariamente alle notizie divulgate nei giorni scorsi circa una fantomatica "fatica" da parte degli interessati a far partire il gruppo - commenta il Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza - ne stiamo programmando l'organizzazione e l'iter amministrativo con precisione, anche nel rispetto di tutte le posizioni lavorative coinvolte da questo processo.

Terminati questi giorni di festività si svolgerà l'incontro fra i costituenti del nuovo gruppo per dare nuovo corso ad un progetto nel quale crediamo molto, che rispecchia in pieno i nostri valori ed il nostro modo di intendere l'impegno per il territorio".