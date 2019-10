Alassio, un successo il concerto benefico a favore della Croce Bianca

Tutto esaurito per il concerto benefico a favore della Croce Bianca di Alassio che si è tenuto nella splendida cornice della ex Chiesa Anglicana lo scorso 10 ottobre. Sul palco i maestri Alessandro Collina e Marco Vezzoso hanno dato vita ad uno spettacolo raffinato di musica jazz che ha travalicato i tempi.

L’incasso della serata è stato di € 2063,71 da cui sono stati detratti € 363,11 di spese, per un ricavato netto di € 1700,60 che sarà utilizzato per l'acquisto di materiale in uso sulle autoambulanze.