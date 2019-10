Albenga, distribuzione pacchi alimentari alle persone bisognose (FOTO)

Per il quarto anno consecutivo le Dame della Croce Bianca di Albenga hanno portato avanti una importante iniziativa in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Albenga: la distribuzione dei pacchi alimentari alle persone bisognose.

Ieri pomeriggio presso l’ex bar degli alpini sul Lungocenta Croce Bianca, sono stati consegnati i generi di prima necessità raccolti e nei prossimi giorni avverrà la distribuzione domiciliare a casa delle persone impossibilitate a muoversi.

Afferma l’assessore Simona Vespo: “Vorrei ringraziare le volontarie che fanno sempre tanto per portare il loro contributo e aiutare gli altri, non solo, un grazie va anche a tutti coloro che con un piccolo gesto hanno donato gli alimenti e i generi di prima necessità che sono stati e che verranno distribuiti. Siamo molto orgogliosi di tutte le realtà associative del territorio e speriamo che iniziative lodevoli come questa possano continuare ed anzi ampliarsi negli anni”.