Nuovo slancio per il florovivaismo ingauno con la filiera delle piante in vaso

Trenta percento in valore della produzione agricola ligure (dati ISTAT), oltre cento milioni di piante in vaso prodotte ogni anno, tra aromatiche e floricole (dati Centro Servizi per la Floricoltura – Regione Liguria e CeRSAA), 800 aziende per oltre 2500 occupati (Borsotto et al., 2015) e un giro d’affari che supera i 350 milioni di euro (Borsotto et al., 2015): sono questi i dati del florovivaismo ingauno.