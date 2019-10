Albenga, al via l’intervento di pulizia del Rio Antognano (FOTO)

Dopo il sopralluogo avvenuto nel pomeriggio di ieri da parte del vicesindaco Alberto Passino, la Cogeca ed i tecnici comunali (geometra Graziano Floccia e ing. Davide Siffredi), questa mattina hanno preso il via i lavori di pulizia straordinaria del Rio Antognano.

L’intervento si è reso necessario per la presenza, all’interno dell’alveo, di materiale terroso e rifiuti di vario genere che rischiano di ostacolare il regolare deflusso delle acque.

La base d’asta per i lavori ammontava a 50 mila euro, ad aggiudicarsela è stata la ditta Cogeca che eseguirà l’intervento per un importo contrattuale di 36.996,35 euro.

Afferma il sindaco Tomatis: “Durante l’ultima ondata di maltempo siamo stati fortunati perché non si sono verificati gravi allagamenti o esondazioni. Il nostro sistema idrologico ha retto, ma è necessario proseguire con il piano di pulizia dei rii e canali”.

Il vicesindaco Alberto Passino sull’intervento sottolinea: “Sono finalmente iniziati i lavori su Rio Antognano. Per eseguirli abbiamo dovuto attenerci alle tempistiche previste dalla gara che ha portato ad affidare l’intervento alla ditta Cogeca la quale, in circa 30 giorni (tempo previsto per l’intervento), porterà a termine l’intervento”. L’Assessore Silvia Pelosi con delega al bilancio e all’agricoltura afferma: “I nostri imprenditori agricoli non possono e non devono vivere nel timore che rii e canali possano esondare a ogni pioggia, per questo come Amministrazione intendiamo portare avanti un piano di interventi sugli stessi programmandone la periodica pulizia e impegnandoci fin d’ora ad investire e cercare fondi necessari a tale scopo”.