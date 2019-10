Albisola abbatte le barriere architettoniche: al via i lavori su una parte dei marciapiedi in corso Mazzini

Come promesso e come da programma amministrativo, partono oggi i lavori del primo intervento significativo per l'abbattimento delle barriere architettoniche su una parte dei marciapiedi di corso Mazzini ad Albisola Superiore.

Gli interventi riguardano il rifacimento totale del marciapiede nel tratto compreso tra Via XXV Aprile e Via dei Piccone e l'abbattimento dei rialzi del tratto compreso tra via dei Piccone e via Bicchio.

Il sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Garbarini spiega: “Si tratta di un inizio di lavori mirati alla risoluzione di una evidente criticità della nostra città come quella della presenza delle barriere architettoniche sulle vie principali del paese".

"A distanza di soli 5 mesi dall’inizio del mandato abbiamo trovato una parte di risorse da poter dedicare a questa operazione che, seppur molto contenuta, costituisce un primo lotto di una più ampia strategia di lavori sui marciapiedi di corso Mazzini al fine di agevolare la deambulazione in sicurezza per tutti i nostri cittadini, con particolar attenzione ai diversamente abili, agli anziani e alle famiglie con bambini" conclude il primo cittadino.