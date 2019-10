Controllo di vicinato a Vispa, il sindaco di Carcare: "Buona adesione all'incontro esplorativo dello scorso 24 ottobre"

Sembra sempre più concreta l'estensione del controllo di vicinato alla frazione di Vispa. L'incontro esplorativo organizzato lo scorso 24 ottobre presso la sala riunioni dell'ex asilo dal Comune di Carcare, in collaborazione con il Comitato "A Carcare" ha visto una buona partecipazione. Circa una quarantina di persone tutte residenti nella frazione carcarese.

Spiega il sindaco di Carcare Christian De Vecchi: "Assieme al comitato, abbiamo deciso di organizzare un secondo incontro. Indicativamente per l'inizio del mese di novembre. Una quindicina di persone hanno già dato una pre-adesione. Il nuovo incontro serve per verificare la loro disponibilità e illustrare la formula del controllo di vicinato che non cambia rispetto a quella già attivata in alcune zone del centro. Se tutto andrà per il verso giusto, siamo pronti ad attivarlo anche nella frazione di Vispa".

Si tratta di un controllo di vicinato regolarizzato secondo le linee guida della Prefettura di Savona.