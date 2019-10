Liliana Segre cittadina onoraria di Celle: la proposta dell'ex sindaco Renato Zunino

"Faccio una proposta al nostro Sindaco quella di conferire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria. Mi sembrerebbe un bel gesto nei suoi confronti in questo momento in cui viene vergognosamente bersagliata". L'ex sindaco di Celle Renato Zunino fa un appello all'attuale prima cittadina Caterina Mordeglia per concedere alla senatrice a vita l'importante riconoscimento.