Millesimo, una nuova sede per il gruppo alpini: l'inaugurazione sabato 16 novembre

Una nuova sede in località Braia per il gruppo alpini di Millesimo. Il taglio del nastro è previsto per sabato 16 novembre alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni del territorio.

Questo il programma: ore 14.30 ammassamento in piazza 4 novembre (giardini comunali). A seguire: alzabandiera e corona del Monumento; sfilata (via Mazzini, via Delfino, Viale Mameli, località Braia); inaugurazione; consegna chiavi da parte del sindaco; taglio del nastro e benedizione sede; intervento autorità e rinfresco.

All'inaugurazione prenderà parte anche banda musicale "Antonio Pizzorno" di Millesimo.