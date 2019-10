Viabilità retroportuale e varchi doganali a Vado: ancora due anni di attesa

Il presidente della Regione Giovanni Toti giunto a Vado Ligure lo scorso 9 ottobre per un tavolo di confronto con il sindaco Monica Giuliano e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Paolo Emilio Signorini era riuscito a mettere d'accordo i due soggetti anche se le tempistiche per la realizzazione della viabilità retroportuale e i nuovi varchi doganali nel comune si allungano ulteriormente.

Ottobre 2022, questa la data prevista per la conclusione di tutti gli interventi, un netto ritardo sul cronoprogramma previsto.

Il 12 dicembre verrà inaugurata la piattaforma Maersk anche se la convenzione tra comune e Autorità ha subito un netto rallentamento a causa di impedimenti di quest'ultimi.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, relativi alla realizzazione dei varchi doganali portuali da parte dell’Autorità di Sistema, a causa dell’imprevisto e imprevedibile rinvenimento di manufatti e materiali interrati, si è verificato un ritardo nei tempi di esecuzione delle lavorazioni. Rendendo così necessaria la consegna dell' immobile dei varchi rispetto alla fine delle lavorazioni.

L’iter autorizzativo del progetto del nuovo asse viario di via Trieste, nei pressi del centro commerciale Molo 8.44 ha subito una sospensione a causa della gestione delle problematiche ambientali connesse ai terreni ed alla falda. La viabilità alternativa e provvisoria di via Trieste sarà articolata in due fasi, una di avvio e test dei varchi portuali e l'altra di traslazione che consenta la realizzazione delle opere relative al progetto di viabilità comunale.

L'Autorità Portuale realizzerà un parcheggio per i mezzi pesanti di 6136 mq e 33 stalli, uno per l'area doganale solo per i mezzi leggi rispettivamente da 1514 mq e 57 stalli e altri 4 per l'area doganale per un totale di circa 2000mq e 21 stalli.