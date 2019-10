Incidente stradale a Borgio Verezzi, intorno alle 12.00, in via 4 novembre. Secondo quanto riferito, ad essere coinvolte sarebbero un'auto e una moto. Sul posto immediato l'intervento dei militi della croce bianca di Borgio Verezzi e dell'automedica del 118.

A riportare la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, ma le sue condizioni non destano comunque preoccupazione: per lui è stato disposto il trasferimento in codice verde all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.