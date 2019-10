Lutto a Cairo Montenotte: è scomparso il dottore Felice Rota

La comunità di Cairo Montenotte e l'intera Val Bormida, piangono la scomparsa del dottore Felice Rota. Chirurgo (e persona) molto apprezzato, era stato direttore del pronto soccorso dell'ospedale "San Giuseppe" di Cairo Montenotte.

Nel 2012, si era candidato alla corsa di primo cittadino di Cairo Montenotte, venendo sconfitto dall'allora sindaco uscente Fulvio Briano. E' stato presidente sia del Leo Club Val Bormida, sia del Lions Club Val Bormida. Attualmente era vice primo governatore del distretto e Leo ad honorem. Il prossimo anno sarebbe dovuto diventare governatore del distretto stesso.

I funerali si terranno domani, giovedì 31 ottobre, alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Cairo Montenotte.

Commenta in una nota il presidente del Leo Club Val Bormida Filippo Robaldo: "A nome mio e di tutti i soci, le più sentite condoglianze alla famiglia. Felice era un amico di famiglia. Approcciando il mondo Leo ho avuto la possibilità di conoscerlo meglio. Fin dal primo momento, ha trattato me (e gli altri soci) come un figlio. Sono senza parole".

"Il Lions Club Valbormida - spiega in una nota - comunica la triste notizia dell’improvviso decesso del socio Felice Rota, prossimo Governatore del Distretto Lions Ia3. Il dottor Felice Rota era nato a Cairo Montenotte il 6 luglio 1947; iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Savona è stato medico di medicina generale e aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di chirurgia generale dell’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte. E’ stato responsabile della S.S.D. e Direttore sanitario S.C. distretto n.3 delle Bormide della ASL2 savonese e componente del comitato per l’emergenza profughi dell’ASL2 savonese; è stato inoltre Consigliere dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatrici della provincia di Savona e Direttore sanitario della Croce bianca di Cairo Montenotte.

Nella sua lunga e prestigiosa attività lionistica è stato più volte presidente del Club, officer distrettuale, chairman leo, cerimoniere distrettuale per la Liguria, delegato di zona, membro dei comitati “Progetto Africa, un pozzo per la vita”, coordinatore del comitato trapianti e del comitato donazioni organi e midollo osseo, componente della commissione prevenzione sanitaria “Viva Sofia: due mani per la vita”; era inoltre socio onorario del Lions Club Spotorno Noli Vezzi Portio, di cui è socia la figlia Alida. Nel 2001 è stato insignito del prestigioso riconoscimento di Melvin Jones Fellow e attualmente rivestiva l’ambita carica di Primo Vicegovernatore - concludono dal Lions Club Valbormida - Ha saputo integralmente vivere e interpretare appieno il motto lionistico 'We serve' sul territorio della Valbormida e in ambito nazionale. I soci del Lions Club Valbormida e i Leo piangono la sua improvvisa scomparsa e si uniscono al grande dolore della la moglie Germana e della figlia Alida".