Alleanza Pd-Cinque stelle alle regionali? Boccia: "Necessaria come alternativa alla destra"

A margine della conferenza stampa tenuta oggi con il Presidente Toti in merito all'autonomia regionale, il Ministro Boccia ha così commentato la possibilità di una alleanza Pd-Cinque Stelle nelle prossime elezioni regionali in Liguria:



"Resto convinto del fatto che sia necessaria una grande alleanza sociale alternativa alla visione di società della destra sempre più sovranista e antieuropea".



"Se fossimo partiti dall’Emilia-Romagna, dove avremmo vinto, non avrei detto che l’Italia si è spostata a sinistra, così come non dico che si è spostata a destra perché la destra ha vinto in Umbria; l’Umbria - ha concluso - era l’operazione più complicata per noi, abbiamo tentato, e ora si può solo migliorare e quando si crede in un’alleanza si fa indipendentemente dal risultato".