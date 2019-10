Incontro col ministro Boccia sulle autonomie. Lunardon (PD): "Liguria punti su autonomia finanziaria dei porti"

A margine dell'incontro con il ministro Boccia è intervenuto anche il capogruppo del PD nel consiglio regionale, Giovanni Lunardon, che ha espresso soddisfazione per il meeting con le minoranze: "Ho molto apprezzato lo stile istituzionale del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, che dopo il faccia a faccia con il presidente Toti e la sua giunta ha voluto incontrare i gruppi di minoranza, che si riconoscono nella compagine del Governo nazionale (Pd, Movimento 5 Stelle e Linea Condivisa).

Ho apprezzato anche il radicale cambio di passo, rispetto al suo predecessore, in materia di autonomia differenziata, visto che il Ministro ha ribadito che questo processo viaggerà di pari passo con la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), garantendo l’unità e la solidarietà nazionale e un’equa distribuzione delle risorse, come prevede l’articolo 3 della Costituzione italiana".

Continua Lunardon: "Boccia ha garantito che nel giro di 15 giorni, in Conferenza Stato-Regioni, verrà presentata una legge quadro, che farà da cornice all’autonomia e che verrà approvata a dicembre, come collegato alla Legge di Bilancio. Contemporaneamente proseguirà la trattative con le Regioni, con l’impegno di portare le intese in Parlamento all’inizio dell’anno. Entro il 2020, inoltre, verranno definiti sia i Lep, sia i fabbisogni standard e verrà data attuazione concreta al processo di autonomia".