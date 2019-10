Spaccata in un negozio di cellulari, il sindaco di Albenga Tomatis si congratula con carabinieri e polizia locale per aver individuato il responsabile

In merito all'arresto posto in essere pomeriggio di ieri da parte dei carabinieri della Compagnia di Albenga in stretta collaborazione con gli agenti della polizia locale il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea : “Vorrei ringraziare i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, grazie al loro immediato intervento, alla cooperazione e collaborazione, infatti, è stato individuato, nel giro di poco tempo, un gruppo di ragazzi, tra di loro il responsabile di una spaccata avvenuta nel centro di Albenga che è stato inoltre trovato in possesso di 100 grammi di hashish. Fondamentale è stata la presenza delle telecamere di videosorveglianza del circuito cittadino che hanno inchiodato il responsabile dell’atto criminoso alle sue responsabilità. Come Amministrazione abbiamo sempre creduto e voluto incrementare la sicurezza cittadina puntando molto sul sistema di videosorveglianza integrata che si sta rivelando uno strumento importante ed utile al servizio delle forze dell’ordine”.

L’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci sottolinea: “Siamo ancora una volta di fronte alla collaborazione tra polizia locale e forze dell’ordine che, lavorando fianco a fianco e in sinergia garantiscono la sicurezza cittadina. Vorrei ringraziare questi uomini e queste donne che ogni giorno operano sul nostro territorio. Come amministrazione intendiamo continuare a mantenere alta l’attenzione su questo argomento”.