Vado Ligure, il 1° novembre il ricordo dei caduti della Lotta partigiana

Venerdì 1 novembre 2019 alle ore 10,30 la Sezione Anpi di Vado Ligure si recherà presso il Sacrario Partigiano di Bossarino, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose per ricordare i caduti della Lotta partigiana.

"Come ogni anno ci rechiamo insieme ai famigliari per commemorare i caduti vadesi, per mantenere viva la Memoria nei confronti delle future generazioni" dice il segretario Simone Falco.