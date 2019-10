Ammodernamento dello stadio "Chittolina", il comune di Vado approva il progetto per le nuove torri faro

Proseguiranno anche nei prossimi mesi i lavori per l'ammodernamento dello stadio "Ferruccio Chittolina", casa del Vado FC e dell'Atletica Alba Docilia. Dopo il rifacimento del manto erboso in materiale sintetico, è stato approvato infatti nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Vado, proprietaria dell'impianto, il progetto definitivo/esecutivo per la posa in opera delle nuove torri faro.

L'intervento, volto a migliorare la struttura per adeguarla ai risultati sportivi definiti nella stessa determina dello scorso 28 ottobre "importanti" da parte delle società sportive che utilizzano lo stadio, prevede una spesa di oltre mezzo milione di euro.

Da attendere, a questo punto, la definizione del bando di gara e quindi l'assegnazione dello stesso, prima di vedere un "Chittolina" ancora più moderno ed al passo coi tempi.