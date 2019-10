Piattaforma Vado, in fase di conclusione l'ultima edizione del corso di formazione per gruisti

Vado Gateway. Si sta per concludere l'ultima edizione del corso di formazione per gruisti. Ad oggi il 90% dei partecipanti delle prime 3 edizioni dei corsi di Blue Economy sono già stati assunti da APM Terminals. Questi corsi sono stati promossi da Regione Liguria per mezzo di Is.For.Coop e finanziati dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Si tratta di dati particolarmente importanti che ci rendono orgogliosi sia per il valore dei candidati che hanno dimostrato impegno e ottime performance, sia perché l'impegno aziendale previsto dal bando imponeva l'assunzione del 50% di coloro che avessero concluso con successo il percorso formativo. Quella dei candidati effettivamente inseriti in azienda è quindi una percentuale decisamente superiore.