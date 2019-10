Savona, approvato il progetto definitivo per la sistemazione della scogliera di Zinola danneggiata dalla mareggiata

“E’ stato approvato nell’ultima giunta comunale il progetto definitivo per la sistemazione della scogliera di Zinola gravemente danneggiata dopo le terribili mareggiate dell’Ottobre dello scorso anno". Lo comunica in una nota l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Savona Pietro Santi.

"Saranno messi in campo 145 mila euro per il ripristino dell’opera che è a protezione e difesa dell’area verde di Zinola adiacente alla spiaggia. Consegneremo i lavori all’impresa entro il 31 dicembre 2019 e inizieremo tra gennaio e febbraio" prosegue l'assessore.

“Per quanto riguarda il muro di via Fontanassa investiremo 75 mila euro di avanzo di amministrazione; è un’opera importante perché mette in sicurezza un’area molto trafficata perché adiacente al campo di atletica - conclude - In ultimo sistemeremo l’apparato antincendio della Pinacoteca Civica di Savona uno dei fiori all’occhiello della nostra città con un investimento di 125 mila euro di avanzo di amministrazione".