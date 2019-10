Savona, con l'arrivo della nuova Costa Smeralda verrà posizionato un semaforo intelligente in zona Torretta

Diversi i temi che il sindaco Ilaria Caprioglio ha trattato con il presidente Paolo Emilio Signorini, a cominciare dalla connessione urbana tra il terminal passeggeri e il centro cittadino in zona ‘Torretta’ e la creazione di un sottopasso. All'inizio del 2020 apriranno i cantieri per il percorso turistico orizzontale e verticale e prima del 21 dicembre (data d'arrivo della nuova Costa Smeralda) sarà installato un semaforo intelligente utile sia per i cittadini che per i croceristi.