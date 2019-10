Alassio investe sul decoro urbano: rimozione per 9 bici e 5 scooter

Nove biciclette e cinque tra motorini e scooter abbandonati da tempo lungo le strade e nei vicoli della città.

E' questo il bilancio dell'operazione che saltuariamente, in genere ogni 3/4 mesi, la Polizia Municipale compie per rimuovere i mezzi abbandonati.

"Ci muoviamo su segnalazione di cittadini - spiega Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale di Alassio - ma anche sulla base di quanto evidenziato nei quotidiani giri delle pattuglie. Ogni tre, quattro mesi interveniamo per rimuoverli, a tutela del decoro urbano. I mezzi recuperati vengono conservati nel nostro deposito per il tempo previsto dalla legge, trascorso il quale procediamo, per quanto riguarda i motorini, con la rottamazione; per quanto riguarda le biciclette con il conferimento in discarica".

