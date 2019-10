Albenga, problemi di ordine e sicurezza pubblica: licenza sospesa per il kebab "Dar Diafa" di via Roggetto

I Carabinieri della Compagnia di Albenga ieri pomeriggio hanno messo i sigilli al kebab “Dar Diafa” di Via del Roggetto che rimarrà chiuso 5 giorni, in ottemperanza al Decreto del Questore di Savona che ha recepito le segnalazioni redatte dall’Arma e dalla Polizia Locale.

Il provvedimento ex articolo 100 del TULPS, si basa su una serie di evidenze che Carabinieri e Polizia Locale di Albenga hanno comunicato alla Questura e che tengono conto di numerose e mirate attività ispettive a cui è stato sottoposto il locale. Nel corso dei controlli sono stati identificati all’interno dell’esercizio numerosi pregiudicati anche per spaccio di stupefacenti ed alcuni di questi denunciati per inosservanza delle norme sull’immigrazione.

Il locale era stato anche segnalato dai residenti di via del Roggetto e da alcuni comitati cittadini come luogo di incontro di pregiudicati e spacciatori.

Il titolare, un cittadino marocchino dell’81, tra l’altro era stato già diffidato dal Questore a collaborare con le forze dell’Ordine al fine di evitare che il locale costituisse ritrovo di pregiudicati, ma nonostante ciò la frequentazione di persone con precedenti non era diminuita.