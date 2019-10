Ancora ignote le cause che hanno portato, nella pomeriggio odierno intorno alle 17.00, al divampare di un incendio in una baracca di Ferrania (frazione di Cairo Montenotte) in via Gramsci.

Tempestivo l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco giunta dal distaccamento di Cairo con a supporto l'autobotte proveniente da Savona.

AGGIORNAMENTI IN CORSO