Imbrattato il muro di cinta degli impianti sportivi in viale Mameli (zona pro loco) a Millesimo. La denuncia arriva via Facebook dal vice sindaco Francesco Garofano.

"Non siamo nel centro storico, ma questo non significa che qualcuno possa permettersi di vandalizzare il nostro paese - scrive sul famoso social il vice sindaco - Gli atti vandalici sono un danno per la collettività. Attiveremo tutti i canali possibili per rintracciare gli autori di questo danno. Spero vengano identificati".