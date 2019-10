Albenga, il 5 novembre una conferenza dal titolo "A scuola ci vado io"

Martedì 5 novembre alle ore 21 presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo Albenga 1 di via degli Orti si terrà la conferenza "A scuola ci vado io", a cura della Dott.sa Laura Beltrami del CPP, Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione del conflitto, organizzato da IMMAGINAFAMIGLIE APS-ETS col Patrocinio e il contributo del Comune di Albenga, Assessorato ai Servizi Sociali.

Tema dell'incontro è come oggi spesso gli insegnanti si sentano assediati dai genitori: li percepiscono come una minaccia alla loro autorità, ruolo e funzioni. D'altra parte, la scuola a volte sembra arroccata sulle sue posizioni e impreparata ad affrontare difficoltà e nuove dinamiche.

Il risultato è che la famiglia finisce per essere in antitesi all'istituzione, vista erroneamente come luogo di puro e semplice apprendimento e incapace di gestire le situazioni reali. Come affrontare questi cambiamenti? Come vivere questi conflitti? L’obiettivo è quello di attivare un processo di partecipazione tra genitori e insegnanti che esce dalle logiche comuni e che permette fare delle scelte educative coese.



Incontro per genitori, insegnanti, educatori e professionisti nelle relazione d'aiuto. Informazioni: immaginafamiglie@gmail.com - Tel: 3475031329. La partecipazione è libera e gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili