Festa di Halloween nella sede della pro loco di Gorra e Olle

Anche quest'anno la pro loco di Gorra e Olle preparerà una serata magica

per tutti i nostri giovani nella sua sede sociale di piazza Annunziata. Dalle ore 18,30 di giovedì 31 sarà presente la truccabimbi e dalle 19, nei saloni addobbati per l'occasione, si svolgeranno divertenti giochi per i piccoli ospiti.

Si inizierà a lavorare le zucche offerte dalla pro loco, attività nella quale i giovani intervenuti, aiutati dai loro genitori, potranno dare libero sfogo alla loro fantasia seguiranno le premiazioni delle torte e delle zucche portate da casa, per poi offrire una cena a tutti i convenuti.

Non mancheranno le calde e buone caldarroste preparate al momento. Attrazione particolare per i piccoli ospiti sarà l'apertura del tunnel che come ogni anno riserva molte sorprese. I coraggiosi ospiti saranno invitati ad addentrarsi nell'intricato e

tetro dedalo di percorsi. L'ingresso come la cena e i rinfreschi sono offerti dalla pro loco.