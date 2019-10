Savona, alla SMS di Legino ritorna "Ceci & Cotenne"

Da domani, venerdì 1° novembre, ritorna “Ceci & cotenne” la tradizionale sagra d’autunno organizzata dalla S.M.S. Fratellanza Leginese e dal Circolo Milleluci Arci presso la sede sociale di Via Chiabrera 4 a Savona, nel quartiere Legino.



I volontari e le volontarie della S.M.S. e del Circolo prepareranno numerose specialità: ceci e cotenne, polenta, gulash e tanti altri piatti per tutti i gusti!



Gli orari della sagra: venerdì 1° novembre, cena dalle ore 19:30; sabato 2 novembre, cena dalle ore 19:30; domenica 3 novembre, pranzo dalle ore 12:30. Dalle ore 15:30 caldarroste per tutti/e!. Inoltre, sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle 15:30, "Pomeriggi d'autunno": i volontari e le volontarie prepareranno caldarroste, frisceau e funghi fritti.



La sagra unisce la riscoperta delle tradizioni gastronomiche alle attività sociali e di volontariato delle due associazioni leginesi. Infatti, il ricavato della tradizionale sagra d’autunno servirà per sostenere le numerose attività sociali e mutualistiche che i Sodalizi aderenti ad ARCI Savona realizzeranno nei prossimi mesi.



Per maggiori informazioni: sito www.millelucisavona.it mail: info@millelucisavona.it t tel: 019/860106 pag. FB SMS Leginese.