Costa (Liguria Popolare) presidente III Commissione: "Approvati i piani per il dimensionamento scolastico e l'offerta formativa"

In tal senso sono coinvolte le province di La Spezia, Genova e Imperia. Mentre per la provincia di Savona è prevista l’attivazione di nuovi indirizzi formativi.

A Sarzana verrà attivato un corso serale presso l’Istituto Parentucelli indirizzo professionale “Agricoltura, sviluppo rurale valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, a Savona invece un nuovo indirizzo per il Liceo Statale Giordano Bruno con l’attivazione nell’ambito dell’ordinamento liceale artistico dell’indirizzo “Design”. Per la Città Metropolitana di Genova si può ricordare l’attivazione del corso serale all’Istituto Caboto per l’indirizzo professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. Infine a Imperia presso il IIS “C. Colombo” l’attivazione del corso serale nell’ordinamento Tecnico, settore Economico, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing presso la sede di Sanremo.