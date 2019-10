Infrastrutture, Vazio: "Toti e Giampedrone prendono in giro i liguri"

"Abbiamo letto le 11 richieste dell’assessore regionale Giampedrone per il miglioramento dell’autostrada A10 rivolte al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli. Siamo fuori tempo massimo e i modi fanno davvero tenerezza" commenta in una nota l'onorevole del Pd Franco Vazio.

"Hanno avuto per oltre un anno Ministri e Sottosegretari leghisti e “amici”, hanno raccontato di sinergie e assonanze straordinarie con il passato Governo leghista e in 14 mesi il risultato è stato pari a zero. Ora che sono cambiati Ministri e Sottosegretari, che le elezioni regionali incombono e le loro poltrone traballano, mettono in mora chi solo da pochi giorni prova a dare risposta e soluzioni a questioni cui la Giunta Toti e il passato Governo non si sono mai realmente interessati".

"Ci occuperemo noi di questo, comprese tutte le altre sfide infrastrutturale perse e dimenticate da Toti e dalla sua Giunta. In queste ore stiamo facendo una puntuale verifica con il Ministero e i Sottosegretari circa priorità e interventi dimenticati che da subito possono essere progettati e avviati. Entro la fine di novembre saranno in Liguria i membri del Governo che si occuperanno di questi temi per confrontarsi con i sindaci e i territori in un quadro profondamente mutato".

Pensare che gli amministratori e i cittadini siano importanti solo ogni 5 anni ed in prossimità delle elezioni è una cosa fa a pugni con l’intelligenza dei liguri. Ci sono territori, amministratori e sindaci che rincorrono da anni la Regione, il suo presidente e i suoi assessori per un confronto; questo vale per le Infrastrutture, vale per la Sanità e per tanto altro - conclude Vazio - Siamo Liguri, non siamo “fessi”.

Ecco le 11 richieste di intervento per il miglioramento dell'autostrada A10 nel tratto tra Savona e Ventimiglia per il bando dei concessionari autostradali. Le concessioni su questa tratta andranno in scadenza nel 2021. Gli interventi sono: 1) Realizzazione della barriera autostradale di Ventimiglia - Porta d'Italia già prevista dal ministero e ribadita dalla Regione; 2) Progettazione della strada in sponda destra del Torrente Roja a Ventimiglia; 3) Nuovo casello autostradale a Camporosso/Vallecrosia; 4) Progettazione dell'asta stradale tra Sanremo Foce e lo svincolo autostradale di Sanremo Ovest; 5) Viabilità di accesso allo svincolo stradale di San Lazzaro sulla Aurelia bis a Sanremo; 6) Realizzazione del completamento dello svincolo di San Martino sulla variante Aurelia a Sanremo, opera già prevista dal ministero e ribadita dalla Regione; 7) Potenziamento e messa in sicurezza della strada di accesso dallo svincolo di Arma di Taggia all'innesto con l'Aurelia bis; 8) Nuovo casello autostradale a Cipressa; 9) Realizzazione dell'adeguamento strutturale della strada a 4 corsie nei comuni di Vado Ligure, Quiliano e Savona; 10) Progettazione e realizzazione dello svincolo di Bossarino a Vado Ligure, opera già prevista dal ministero e ribadita dalla Regione; 11) Progettazione e realizzazione della rifunzionalizzazione e potenziamento dell'interconnessione tra A10 e A6 (Fonte ANSA).