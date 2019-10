Savona. Inchiesta Ata, Arecco, Zunato e Levrero: "Massimo rigore nei confronti di coloro che hanno condotto l'azienda nelle attuali condizioni"

Il vicesindaco di Savona Massimo Arecco, l'assessore allo Sviluppo ed alle attività produttive Maria Zunato e l'assessore alla sicurezza Roberto Levrero intervengono a proposito dell'inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Savona in merito all'azienda Ata:

"In attesa di conoscere gli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Savona in merito all'azienda Ata, dal punto di vista politico, come membri della giunta comunale, non possiamo che ribadire integralmente quanto già sostenuto da tempo immemore: massimo rigore nei confronti di coloro che hanno condotto l'azienda nelle attuali condizioni. Alla conclusione delle indagini preliminari, qualora dovessero essere accertate le responsabilità oggi contestate al Presidente, agli amministratori ed ai revisori di Ata, chiederemo al Sindaco ed all'Assessore Montaldo, come atto dovuto, di costituirsi parte civile, per tutelare gli interessi dell'amministrazione comunale".