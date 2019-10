Spotorno che Vorrei: "Gli interventi nell'ultimo Consiglio comunale circa la variazione di bilancio"

Il 29 ottobre scorso, in seno al Consiglio comunale di Spotorno, è stato portato alla votazione la 5° variazione di bilancio armonizzato triennio 2019-2021. Nella variazione di bilancio, trovano voce la conclusione di un iter legale per quanto concerne l'ascensore che collega via Laiolo con via A. Romana e un aggravio di spesa per i lavori di riqualificazione della terrazza a mare.

Il gruppo di minoranza, Spotorno che Vorrei, Massimo Spiga e Francesco Bonasera, hanno sottolineato alcuni aspetti per le due voci, sopra indicate.

"Per l'ascensore di via Laiolo, abbiamo suggerito al sindaco di rivedere le condizioni di contratto, stipulato tra il condominio box e posti auto e l'amministrazione comunale, che ad oggi consente solo ai residenti l'utilizzo dell'impianto elevatore - spiegano Spiga e Bonasera - La nostra proposta è quella di allargare l'utilizzo dell'ascensore anche a coloro che sono proprietari di casa in via Antica Romana a prescindere dalla residenza, in quanto secondo noi,è discriminatorio. Il sindaco, ha precisato, che già vi sono circa 30 persone, che hanno richiesto l'utilizzo dell'ascensore e che si attiverà per poter far si che la convenzione in essere possa essere rivista".

"Per quanto riguarda la terrazza a mare, ferma da due anni, dopo che la prima ditta ha avuto problemi finanziari, è sotto gli occhi di tutti. I tecnici, si sono accorti, che a causa della rimozione della copertura del solaio, i ferri di armatura si sono ammalorati ancora di più di quanto già lo fossero e necessitano euro 76.000 in più al costo di 990.000 ridotto del 13% per ribasso in fase di gara, per terminare l'opera. Malgrado le tante date comunicate dall'amministrazione, il cantiere è ancora fermo. Vedremo se come dichiarato in commissione, i lavori riprenderanno prima del periodo natalizio - concludono - A 18 mesi dal voto, Spotorno, si aspetta di poter vedere almeno iniziati i lavori di riqualificazione dell'area, che per due stagioni hanno accompagnato i nostri ospiti".