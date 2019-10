Varazze, sicurezza fuori dalla scuola dell'infanzia: la minoranza chiede la presenza di un vigile al sindaco

Punta un occhio sulla sicurezza dei bambini la minoranza varazzina del gruppo "Vola Varazze", che chiede al sindaco di inviare all'ingresso ed all'uscita un vigile per sorvegliare il transito di bambini e genitori.

"Da anni genitori e scuola chiedono che davanti alla Scuola dell’Infanzia di via Quartini sia presente un vigile urbano all’ingresso e all’uscita per garantire la sicurezza della giovanissima utenza. È presente a tutti coloro che vivono o conoscono Varazze che la Scuola dell’infanzia è ubicata su una strada ad alto scorrimento l’Aurelia bis che proprio di fronte la scuola subisce un restringimento creando condizioni di pericolosità e di visibilità ridotta".

"Il gruppo consigliare Vola Varazze chiede quindi al Sindaco di provvedere a mettere in sicurezza questa situazione di pericolo facendo sorvegliare l’ingresso e l’uscita degli alunni dalla Scuola dell’infanzia da un vigilie urbano come accade in corrispondenza della scuola elementare, provvedendo a posizionare segnalatori luminosi simili a quelli presenti agli attraversamenti di via Nocelli, l’altro tratto di Aurelia bis verso ponente. Inoltre sarebbe opportuno predisporre dei rallentatori di velocità ossia quelle bande che per vibrazione rendono praticamente necessario per gli automobilisti ridurre la velocità. Certi che l’Amministrazione vorrà sanare questa situazione il nostro gruppo ha portato alla sua attenzione le nostre proposte" conclude il gruppo di minoranza.