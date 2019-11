Intitolazione di un toponimo a Don Franco Destefanis, a Finalborgo martedì 5 sera si terrà un incontro pubblico

Si terrà martedì 5 novembre alle 21.00 presso i locali delle opere parrocchiali di Finalborgo la riunione per valutare la questione dell’intitolazione di un toponimo a favore di Don Franco Destefanis. Alla riunione tra i residenti e le principali associazioni di Finalborgo è stata invitata anche l’amministrazione comunale.

Spiegano dal costituendo "Comitato per la tutela di Finalborgo", organizzatore della serata: "Pur rimanendo aperte altre ipotesi di dedica, due sono quelle più accreditate: il parcheggio dove lasciava d’abitudine la macchina ed il ponte di Porta Reale che simboleggerebbe anche l’importanza di guida spirituale che Don Franco ha avuto nella vita del rione".

Non solo la questione che riguarda l'ecclesiastico sarà analizzata: "Ma a Finalborgo la questione dei toponimi è molto viva e dibattuta e, pertanto, l’occasione sarà opportuna anche per affrontare intitolazioni che valorizzino l’importante storia finalese e la famiglia dei Del Carretto, ad oggi curiosamente esclusa da ogni attribuzione.

In particolare gli umori del rione si orientano verso due riconoscimenti ben determinati. Una è quella di rinominare l’attuale piazza Garibaldi come “Piazza Marchesi del Carretto” riprendendo così un discorso appoggiato negli anni scorsi con una raccolta di oltre 900 firme. Tale intitolazione avrebbe disagi minimi perché coinvolgerebbe solo due lati della piazza ed, inoltre, andrebbe a sanare una situazione ambigua considerata la presenza anche di via Garibaldi, sicuramente più complessa da rinominare.

Una seconda, suggestiva proposta sarebbe quella di rinominare il tratto di via Del Reclusorio che parte dal voltino di piazza Santa Caterina e si unisce con la Strada Beretta, lambendo i chiostri. In questo caso la proposta sarebbe “Via Domenico del Carretto - Cardinale”, un importante membro della famiglia che per solo nove voti non è diventato Papa perché scavalcato alla fine da Leone X, potente esponente della famiglia fiorentina dei Medici".

"Senza dimenticare il toponimo ritrovato di piazza Del Carmine presso i giardini lungo il fiume Aquila, a Finalborgo è chiara la voglia di riscoprire, valorizzare ed omaggiare la storia locale che tanto ha dato lustro al territorio finalese e tanto potrà ancora darne" concludono i residenti del Borgo riuniti nel futuro comitato.