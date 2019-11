Allerta gialla, ma ad Alassio il pericolo viene dal mare

"Il movimento delle perturbazioni - spiega Franca Giannotta, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio - come purtroppo negli ultimi tempi è capitato in più d'una occasione, è tale da non consentire una previsione a lunga distanza.

Quello che pare delinearsi è un fronte perturbato che porterà sul nostro litorale piogge, qualche temporale misto a schiarite e vento di libeccio in rinforzo da domenica. Così pure il mare da domenica inizierà a diventare mosso e in certi casi molto mosso. In via precauzionale avvertiamo gli esercenti del litorale invitandoli ad attuare quelle misure di prevenzione per evitare che un'eventuale mareggiata possa coglierci impreparati".