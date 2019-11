Anche a Mallare si festeggia Halloween. Un gruppo di misteriose minuscole creature mascherate è stato segnalato nella mattinata di oggi, 1 novembre, mentre si aggirava nel centro storico.

Ad essere presi di mira, in particolare, gli esercizi commerciali i cui titolari "in preda al panico" hanno lanciato dolciumi vari ai piccoli in maschera.