Albissola Marina, il comune sbarca su Facebook con la nuova pagina istituzionale

“Da alcuni giorni la Civica Amministrazione di Albissola Marina ha rafforzato la sua presenza su internet e social, attivando la nuova pagina istituzionale su Facebook 'Comune di Albissola Marina – Pagina Istituzionale', strumento fondamentale per raggiungere obiettivi di maggior trasparenza sull’attività dell’Ente, promuovendo le notizie, l’immagine e le peculiarità del territorio e di maggior coinvolgimento dei cittadini, sopratutto i giovani e le famiglie, nella vita della propria comunità".

L'assessore alla Smart City, ai rapporti con i quartieri ed il Consiglio Comunale, all’attuazione del programma Luigi Silvestro ha annunciato la nuova pagina istituzionale del Comune che "è da intendersi, accanto a quella già presente sul social esclusivamente dedicata al Turismo e al sito internet ufficiale, come un’interfaccia complementare ai tradizionale strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l’efficacia e la tempestività delle informazioni nonché la partecipazione dei cittadini residenti".

Il coordinamento della gestione e moderazione della pagina istituzionale è affidata alla consigliera Marta Ghigliazza, delegata alla comunicazione istituzionale Marta Ghigliazza: “La pagina istituzionale del Comune è presente su Facebook solo da pochi giorni e sono già oltre 800 i cittadini che seguono la nuova pagina. L’iscrizione è libera e qualsiasi cittadino iscritto a FB potrà cliccarvi il suo “mi piace” diventando sostanzialmente fan della pagina e leggere così tutti gli aggiornamenti e interagire con i contenuti pubblicati. Potrà naturalmente scrivere dei post, commentare liberamente foto e/o le notizie o qualsiasi altra tipologia di comunicazione prevista, fatta salva naturalmente la riserva degli Amministratori che gestiscono/moderano la pagina di controllarne i contenuti per evitare eventuali post offensivi, di propaganda elettorale o comunque non attinenti alle finalità istituzionali".

La seguente pagina istituzionale ha lo scopo di diffondere le notizie inerenti: le Allerte meteo; i Consigli comunali; Notizie sui cantieri delle opere pubbliche; le deliberazioni di giunta più significative, Comunicazioni importanti (scadenze, divieti ecc) e le informazioni varie utili alla cittadinanza .

"Questo strumento social è una risorsa da utilizzare dai cittadini come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione e informazione in generale, ma non vuole sostituirsi per raccogliere reclami e segnalazioni di disservizi, alle competenze specifiche dei vari servizi comunali. A questo riguardo colgo l'occasione per comunicare che, per qualsiasi tipo di segnalazioni di guasti, pericoli o altre problematiche riscontrate sul Territorio Comunale è invece consigliato rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) negli orari di apertura : Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00. - Martedì dalle ore 8,00 alle 17,00 OPPURE oppure ancora via EMAIL al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@comune.albissolamarina.sv.it “. Ringraziamo anticipatamente tutti per la partecipazione e auspichiamo da parte della cittadinanza una collaborazione al fine di rendere il più utile possibile questo nuovo mezzo di comunicazione" conclude la consigliere delegata.