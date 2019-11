Annullata la terza "sciabica" consecutiva a Finalmarina. Il presidente della Compagnia di San Pietro Coletti: "Chiederò al ministero una diversa programmazione"

La tradizionale dimostrazione di pesca alla sciabica prevista per domani nel tratto di mare antistante la “Spiaggia dei Neri” a Finalmarina è annullata a causa delle avverse condizioni meteo.

Spiega il presidente della Compagnia di San Pietro, Mario Coletti: “Le previsioni annunciano un peggioramento nelle ore notturne, per cui in via precauzionale abbiamo ritenuto opportuno cancellare l’evento. Non siamo in grado di annunciare fin da adesso una data di recupero perché l’iter ministeriale per le autorizzazioni è lungo e complesso”.

A tal proposito spiega ancora il presidente Coletti: “Per svolgere questo evento, che ha valore esclusivamente storico, culturale e folkloristico, è necessario chiedere un’autorizzazione ministeriale. Il problema tecnico sta nel fatto che all’inizio dell’anno il ministero ci autorizza soltanto quattro ‘sciabiche’ e ci fissa subito delle date imposte. Ma non possiamo sapere con un anno di distanza che tempo farà. Ed infatti in questo 2019 delle quattro manifestazioni previste è stato possibile realizzarne soltanto una a causa delle condizioni meteorologiche.

Per questo motivo, in qualità di presidente di una associazione culturale, nel 2020 mi attiverò con il ministero affinché ci conceda le consuete quattro manifestazioni senza però fissare una data, dopodiché sarà nostra premura fissarle in periodi in cui non siano di disagio per la balneazione, due in primavera (marzo e aprile) e due in autunno (settembre e ottobre) e comunicheremo la data al ministero una settimana prima in base alle previsioni del tempo”.