Meteo, alle 9 scatta l'allerta meteo gialla sul savonese

L'allerta gialla per temporali scatta dalle 9 di oggi, sabato 2 novembre, su i bacini piccoli e medi di tutta la Liguria. Dalle 18 l'allerta gialla scatterà anche sui bacini grandi delle zone C ed E. La chiusura è prevista alla mezzanotte di quest'oggi.

Il bollettino emesso da ARPAL alle 12.30 di ieri. Nel corso della tarda mattinata ne verrà emanato un altro.

Nuova fase perturbata in arrivo per la Liguria che sarà interessata dai fenomeni dalle prime ore di oggi, sabato 2 novembre. Si inizia con la fase pre frontale che precede la perturbazione atlantica vera e propria, attesa per domenica.

Avremo precipitazioni anche a carattere di temporale forte dapprima a Ponente (con cumulate elevate) che poi, nel corso della mattinata, si estenderanno al centro Levante intensificandosi. Anche nella parte orientale della regione sono attese cumulate elevate; la persistenza delle piogge potrà provocare dal pomeriggio innalzamenti moderati dei livelli anche sui corsi d’acqua maggiori. Una breve pausa tra la tarda serata di sabato e le prime ore di domenica sul Centro Ponente e poi ecco il passaggio del fronte vero e proprio che porterà altri rovesci e temporali in transito sul territorio regionale. Le precipitazioni andranno lentamente attenuandosi a iniziare da Ponente tra la serata di domenica e le prime ore della notte di lunedì.

Attenzione anche al rinforzo dei venti che potranno essere caratterizzati da raffiche di burrasca e soprattutto al mare che nella giornata di domenica aumenterà fino ad agitato o molto agitato con mareggiate di Libeccio da Ponente a Levante.

Oggi sabato 2 novembre: La parte prefrontale di una perturbazione atlantica determina precipitazioni sparse già dalla notte in estensione ed intensificazione nel corso del mattino; temporanea attenuazione dei fenomeni sul Centro Ponente in serata; previste intensità moderate su A, C e quantitativi significativi su B, D, E, elevati su A, C. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Dal pomeriggio venti in rinforzo con possibili raffiche fino 50-60 km/h da Sud-Est su C e da Nord, Nord-Ovest su B e D.

Domani, domenica 3 novembre: Il passaggio del fronte favorisce dal mattino rovesci e temporali in estensione da Ponente al resto della regione: previste intensità moderate su B, C, E e cumulate significative su A, B, E, elevate su C. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Venti forti da Sud Ovest con raffiche fino a burrasca (60-70 km/h) su A, C e localmente su B dove in serata ruoteranno da Nord Ovest. Moto ondoso in aumento dal mattino fino ad agitato con mareggiata intensa di libeccio, in particolare dal pomeriggio, su tutte le zone.