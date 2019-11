Torino, morto un uomo "fantasma" residente a Borghetto: i vigili cercano un parente o un conoscente

Un "giallo" avvolge la morte di un idraulico 61enne che si chiama D.C (queste le iniziali). L'uomo si è recato ieri, venerdì 1° novembre, a Torino, in via Troja, con la sua Ford Focus, a recapitare un preventivo per la sostituzione di una caldaia da effettuare nell'abitazione di una signora. Proprio lì ha avuto un malore ed è improvvisamente deceduto.

Gli Agenti della Polizia Municipale di Torino si sono recati presso il domicilio dello stesso, in strada Druento, in cerca di un familiare. Non sono però riusciti a rintracciare l'abitazione, né un nominativo a cui dare la notizia del decesso. Poiché l'uomo, ad oggi, risulta ancora residente a Borghetto Santo Spirito, i carabinieri si sono recati anche là, ma anche in questo caso non sono riusciti a rintracciare nessuno. In ultimo, la ditta stessa presso la quale lavorava il deceduto, con sede a Venaria, non risulta presente nella località.

Ecco, allora, l'appello dei vigili: "Chiunque avesse informazioni utili per dare notizie del decesso ai famigliari di D.C. è pregato di contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale Torino al numero telefonico 0110111. Si ringrazia per la collaborazione".