Assonautica Savona: 5 minicrociere in barca a vela per i bambini

Sabato 26 ottobre, si è svolta l’ultima delle cinque minicrociere in barca a vela messe in palio da Assonautica Provinciale di Savona tra gli alunni selezionati nel concorso di disegno dello scorso anno scolastico. Un’insegnante ha scritto in un commento su facebook “Bellissima esperienza! I bambini e le insegnanti ringraziano”.

"Mezza giornata trascorsa su un’imbarcazione che naviga a vela per i bambini è sicuramente un’avventura che rimarrà tra i loro bei ricordi. A bordo rimangono affascinati da tutto: dalle corde che, a seconda dei casi, si chiamano cime, drizze, scotte, dai display che indicano la profondità e la velocità, dalle vele, dagli interni che ai loro occhi hanno il fascino di una casa in miniatura. Le domande si susseguono e non c’è mai spazio per la noia".

"Queste minicrociere sono state una bellissima esperienza per i bambini, ma non solo per loro. L’opportunità di far vivere pienamente il mare a chi probabilmente non è mai salito su una barca, fargli provare l’emozione di navigare sospinti dal vento, insegnare i primi rudimenti della navigazione, è stata certamente una soddisfazione anche per chi ha messo a disposizione la propria imbarcazione".

"Assonautica ringrazia i soci che hanno reso possibile tutto ciò ed informa che si sta preparando il concorso di quest’anno scolastico che sarà una sorpresa".