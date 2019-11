Commemorazione dei defunti del 2 novembre: le iniziative dei comuni del savonese

2 novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti nella provincia di Savona in diversi comuni sono state organizzate le classiche celebrazioni:

Savona e Stella: Alle ore 09.00 presso il Cimitero di Stella sarà deposto, a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un cuscino di fiori sulla tomba del Presidente Sandro Pertini.

Successivamente, alle ore 10.00, presso il Cimitero di Zinola, presenti le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, saranno deposte corone di alloro al Sacrario dei Defunti, al Sacrario dei Partigiani, al Cippo dei Caduti nella 2^ Guerra Mondiale, al Cippo degli Invalidi di guerra ed alla Lapide dei Deportati. Seguirà benedizione e deposizione di fiori al Campo dei Bambini. Dopo la Santa Messa, che sarà celebrata dal Vescovo Mons. Calogero Marino con inizio alle ore 10.20, la commemorazione proseguirà con il seguente programma: - ore 11.20, Piazza Mameli: deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti; - ore 11.45, in zona Porto: imbarco sui Rimorchiatori presso Molo rimorchiatori; - ore 12.00 lancio in mare di una corona d’alloro per tutti i Caduti del Mare.

Albenga: Sabato 2 Novembre nel Cimitero di Leca alle ore 8.45 vi sarà la Commemorazione dei Defunti con la deposizione della corona di fiori presso il Monumento dei Militari e a seguire la S. Messa officiata da S.E. Rev.ma Mons. Vescovo Guglielmo Borghetti.

Carcare: Il Comune di Carcare festeggia la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e ricorda i caduti di tutte le guerre. L'appuntamento è fissato per domenica 3 novembre. Questo il programma: ore 9.45 appuntamento dei partecipanti in piazza Caravadossi; ore 10 alzabandiera presso il Monumento ai Caduti; ore 10.15 deposizione di fiori ai cippi cittadini; ore 11 santa messa celebrata da padre Italo Levo. Presenzierà Francesco Bonasera, in rappresentanza e come Vice Presidente della Provincia.

Celle Ligure: Domenica 3 novembre dalle 8.45 inizio manifestazione presso Piazzale Cimitero cittadino Deposizione Corona ai Caduti in Guerra nel Cimitero ORE 9.15 Deposizione Corona al Monumento ai Caduti della Frazione Sanda ORE 9:45 Deposizione Corona al Cippo Località Pecorile ORE 10:30 Formazione corteo via Trieste ingresso Galleria Crocetta lato Piani ORE 10:45 Deposizione Corona al Monumento ai Caduti via B. Arecco.

Finale: A Finalmarina la S. Messa presso il cimitero del rione si terrà alle 10.30, mentre alle 18 nella Basilica di San Giovanni verranno ricordati tutti i parrocchiani defunti nel corso dell'anno, i benefattori ed i defunti sepolti al suo interno. Nelle chiese di Olle la S. Messa si celebrerà alle 9.30, mentre a Gorra le celebrazioni prevedono la S. Messa alle 10.30 con successivo corteo presso il cimitero per la benedizione delle tombe. Stesso orario per la S. Messa al cimitero di Finalborgo. A Varigotti, nella parrocchia di San Lorenzo, S. Messa celebrata alle 11.00 e successiva benedizione del cimitero.

Noli: A Noli navette straordinarie fornite da TPL per raggiungere i cimiteri di Voze e di località Castello Monteursino.

Pietra Ligure: Alle 15.00 la funzione in memoria dei defunti presso il cimitero cittadino. In caso di maltempo, la funzione si svolgerà nella chiesa di San Nicolò