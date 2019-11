Assunzioni Ponte Morandi, presidente Toti: "Già predisposto emendamenti per la proroga"

“Abbiamo già predisposto emendamenti per una proroga delle assunzioni, come viene fatto in tutte le situazioni di emergenza, attivando di volta in volta quanto necessario in termini di risorse”. Il presidente di Regione Liguria e Commissario Delegato per l’emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti risponde all’onorevole Vazio sulla questione delle assunzioni legate alla tragedia di Ponte Morandi.

“Vazio, invece di delirare su procedimenti e risposte all’emergenza che lui e il suo partito, noti in Liguria per efficienza e lungimiranza, non avrebbero neppure saputo immaginare, fin da ora garantisca il voto favorevole della maggioranza al rifinanziamento dei provvedimento contenuti nello stato di emergenza – aggiunge Toti – Da parte mia, il consiglio di impegnarsi, dato che anche la sua maggioranza considera poco il Pd ligure, che non ha ottenuto per la nostra regione neppure un ministro o un viceministro. Ma, ahimè la fama della qualità della classe dirigente di sinistra nella nostra regione è nota ormai anche fuori dai nostri confini”.