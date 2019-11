Funivie, l'assessore Maria Zunato: "Si evitino speculazioni da campagna elettorale, serve che il Governo decida la strategia"

"Il problema non è proferire parole a vuoto per palesare d'essere sul pezzo, ma rendersi conto che sono stati buttati via miliardi dall'allora asse Regione - Comune con Burlando e Ruggeri, grazie al quale si puntò sul tunnel sotterraneo senza avere un piano industriale che indicasse, a livello nazionale e locale, la strategicità dell'infrastruttura e quindi anche le sorti della filiera del carbone: in sostanza l'ennesima cattedrale nel deserto. E' su questo che dovevano riflettere coloro che adesso urlano, puntando il dito e facendosi portabandiera del nulla. Alle imprese private, per la concessione di qualsiasi aiuto da banche o Stato, serve un piano economico che stia in piedi, non vedo perchè non dovesse esserci anche in questo caso. Allo stato, Comune di Savona, Comune di Cairo e Regione Liguria sono stati esclusi dal Tavolo ministeriale, credo che questa sia la migliore risposta , a chi punta il dito, sulla reale intenzione di collaborare trasversalmente e senza pregiudizi dimostrata fin da subito da questo Governo".