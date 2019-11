Varazze: l'associazione "Azione Popolare" lascia "Patto per Varazze"

É rottura tra "Azione Popolare" e "Patto per Varazze", lo comunica l'associazione guidata dal presidente Guido Pizzorno con una nota ufficiale :

“Patto per Varazze” è nata sotto la spinta di “Azione Popolare” come un unione di persone che lavora per restituire progetti ed un programma concreto di rilancio per Varazze. “Patto per Varazze” doveva e voleva essere un modo nuovo di fare politica, lontano dai vecchi personalismi e meccanismi della vecchia politica. Purtroppo, il progetto non ha funzionato e nel tempo si è rivelato come deficitario nel creare senso di appartenenza.

“Azione Popolare” non farà più parte di "Patto per Varazze". Non esistono più, infatti, le condizioni minime per assicurare un'azione politica utile alla città e alla comunità varazzina, tale da essere pienamente credibile e indipendente. “Azione Popolare” continuerà ad assicurare il proprio impegno civico in altri contesti, in modo tale da garantire assoluta indipendenza e libertà d'opinione. Auguriamo buon lavoro ai Consiglieri eletti e alle belle persone che questa avventura ci ha fatto incontrare e conoscere meglio.