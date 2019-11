Caccia, la Protezione Animali savonese: "Riaperta la guerra ai daini"

"Il daino è originario del nord Africa ed Asia e venne introdotto in Europa dai romani ma in Italia era poi scomparso; naturalmente la falsa motivazione di questa caccia impropriamente definita “di selezione” è costituita dai danni arrecati alle coltivazioni dagli ungulati, peraltro liberati in passato in territori in cui erano spariti, proprio per farli crescere di numero ad esclusivo fine venatorio; la caccia, che non riesce e non vuole contenerne il numero, rappresenta quindi la causa e non la soluzione del problema; problema che, in molti paesi del mondo, viene affrontato con studi molto promettenti, ancorché avversati ovunque dal mondo venatorio e dai politici loro amici, di somministrazione di vaccini specie-specifici che, risolte alcune problematiche applicative, si stanno rivelando la vera soluzione del problema, a tutela permanente dell’equilibrio ambientale e delle coltivazioni; ma in Liguria (ed in Italia) tutti i partiti, M5S escluso, sono schierati a favore della caccia assieme, assurdamente alle organizzazioni agricole e contadine".