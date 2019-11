Maltempo, anche il mare si fa sentire in questi giorni di allerta meteo (VIDEO)

Non solo pioggia in questi giorni di maltempo e allerta meteo: anche il mare, infatti, fa sentire la sua presenza come testimoniato dal video inviatoci da un nostro lettore che mostra la situazione del litorale di via Cimarosa a Savona (località Fornaci).

Per quanto riguarda le previsioni marine di oggi, domenica 3 novembre, Arpal indica mare agitato o localmente molto agitato, mareggiata di Libeccio (periodo 8 sec.) su A, B, C.

Domani, lunedì 4 novembre 2019, già dalla notte mare in aumento fino a molto agitato sul Centro Levante, agitato o localmente molto agitato a Ponente. Mareggiata di Libeccio su A, mareggiata intensa di Libeccio su B, C (periodo 10 sec.).

Dopodomani, martedi 5 novembre 2019: mare fino alle prime ore del mattino agitato su C, in temporaneo calo a molto mosso; nuovo aumento del moto ondoso fino ad agitato o localmente molto agitato dal pomeriggio per onda da SW con possibili mareggiate di Libeccio su B, C.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale :

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia