Allerta meteo gialla sul ponente ligure, Giampedrone: "Situazione migliore rispetto al levante, ma non si escludono altri possibili rovesci" (VIDEO)

"La situazione nel ponente è certamente migliore rispetto ai quadri che stiamo descrivendo della parte di Levante della Liguria, dove c'è un'attenzione massima dal punto di vista della protezione civile - spiega l'assessore regionale - rimane però un'allerta gialla per temporali e piogge diffuse quindi non si escludono degli altri possibili rovesci, come è avvenuto anche questa notte, fino ad almeno alle 15 di oggi pomeriggio: da lì in poi, sul ponente della Liguria, la situazione dovrebbe tornare tendenzialmente alla normalità con un'attenzione per i venti che possono provocare delle mareggiate che saranno alla nostra attenzione nelle prossime ore".