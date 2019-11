Maltempo, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco su quasi tutto il territorio regionale

Continua l’intenso flusso meridionale, che sta portando precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco su quasi tutto il territorio regionale.

Finora si sono verificati scrosci molto intensi sui 5 minuti (13.8 mm a Premanico, 13.6 mm a Loco Carchelli, 12.4 a Borgonuovo e 10.2 a Giacopiane), forti sull’ora (48.4 Brugneto Diga, 44.6 Seborga, 44 Torriglia, 41.4 Monte Maure).

Da segnalare il rinforzo delle raffiche di vento nell’entroterra di Levante, a 166 km/h a Giacopiane e 132 km/h a Casoni di Suvero.

Ricordiamo che nella giornata di ieri Arpal ha prolungato e modificato l'allerta meteo secondo queste modalità:

Zone A e D (ponente regionale) : allerta gialla per i piccoli e medi bacini dalle 00.00 alle 18.00 di oggi, domenica 3 novembre.

Zona B (settore centrale della regione) : allerta gialla fino alle 18 di oggi, domenica 3 novembre.

Zone C ed E (levante regionale e relativo entroterra) : per i piccoli e medi bacini: allerta arancione fino alle 15 di domenica e gialla fino alle 18. Per i grandi bacini gialla fino alle 8 di oggi, domenica 3, poi arancione fino alle 20.

Nelle prossime ore nuove valutazioni legate allo sviluppo e la prosecuzione dell’evento perturbato.

Ecco i fenomeni previsti dall’avviso meteorologico emesso nella giornata di ieri:

oggi, domenica 3 novembre : già dalla notte il passaggio di un nuovo fronte perturbato determina piogge di intensità moderata su B, C, E e quantitativi significativi su A, B, E, elevati su C. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su C, E, forti o organizzati su A, B, D. Venti forti da Sud-Ovest su A, C, E con raffiche fino 60-70 km/h. In serata possibili raffiche fino 50-60 km/h da Nord-Ovest su B, D e parte orientale di A. Mare in aumento fino agitato dal mattino per onda da Sud-Ovest con mareggiata di Libeccio lungo le coste esposte di A, B, C.

Domani, lunedì 4 novembre : nuovo peggioramento tra il pomeriggio e la sera con le prime piogge anche a carattere di rovescio e quantitativi significativi su C. Venti forti da Sud, Sud-Ovest su tutte le zone con possibili raffiche fino a burrasca (60-70 km/h), in particolare sui capi esposti e sui crinali. Mare in aumento fino a molto agitato su B, C con mareggiata intensa di Libeccio (periodo 9-10 sec), agitato su A con mareggiata di Libeccio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale :

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPALiguria).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.