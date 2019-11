Tutti gli eventi che animeranno la provincia di Savona nella prima domenica di novembre

Prima domenica del mese di novembre all'insegna di un ricco parterre di eventi in provincia di Savona, andiamo a conoscerli insieme.

Savona

3 Novembre dalle ore 8 alle 19,30 nella Vecchia Darsena "Il Mercato Riviera delle Palme" ritorna nella vecchia Darsena di Savona Saranno presenti i migliori ambulanti della Liguria con le collezioni winter 2019. Abbigliamentouomo e donna, intimo, pelletteria, borse e biancheria per la casa. Inoltre i banchi dei dolciumi e gastronomia di vario genere, non mancherà la novità del Peschereccio. Vi aspettiamo nella vecchia Darsena di Savona per una giornata di shopping dalle ore 8,00 alle 19,30 anche in caso di pioggia.

Albisola Superiore

Domenica 3 novembre, ritrovo Chiesa S. Nicolò, ore 14.00 Giornata del Trekking Urbano. Itinerario Castellaro-Pace: arte, storia e natura. Partenza dal sagrato della Chiesa di S. Nicolò (1607) custode del crocifisso in legno del 1727, raffigurante “Gesù agonizzante” di A. Maragliano. Adiacente l’Oratorio S. Maria Maggiore (1612) ove all’interno sono racchiuse quattordici statue in marmo di A. Brilla e la statua lignea di S. Nicolò di A. Maragliano (1708). Si prosegue per il “castellaro” realizzato a seguito delle invasioni barbariche quando la popolazione abbandonò la pianura e si ritirò in collina. Si arriva infine al Santuario della Madonna della Pace: la leggenda narra che fu costruito sul luogo di apparizione della Vergine Maria, quando agli abitanti di Albisola e Stella, in continua contesa nel corso di un sanguinoso combattimento, apparve una candida nube ed una voce che pronunciava “pace pace pace”. Fu allora che i contendenti si abbracciarono, era il 18 ottobre 1482. Il Santuario ospita la statua della Vergine con il Bambino di F. Parodi, discepolo del Bernini (1630-1702). Info percorso: tempo di percorrenza: circa 3 ore; lunghezza: circa 3 km; difficoltà: media.

Finale Ligure

VIAGGIO NEI SAPORI DELL’AUTUNNO Da lunedì a domenica menù a tema nelle osterie e locali amici Slow Food di Finale ed entroterra: La Realidad e Osteria de La Briga alle Manie (Finale Ligure), Ai Cuatru Canti a Finalborgo; Osteria del Cantoniere al Colle del Melogno; Ristorante Mse tutta a Calizzano; pasticceria Cagna a Garessio; Osteria Il Borgo a Ormea TerraMare aspetta i suoi ospiti a Finalpia in Piazza Oberdan, via Porro e via Drione sia sabato che domenica, dalle 10 alle 19. Tutti i laboratori per grandi e piccini e i talk show sono gratuiti. L’evento TerraMare rientra nelle strategie di valorizzazione, promozione e tutela del territorio volute e sostenute dall’amministrazione finalese.

Loano

Nel 100° anniversario della sua nascita, l’ANPI di Loano ricorda Primo Levi: partigiano, deportato, scrittore, grande uomo. Mostra nel Salone del Mosaico del Municipio dal 2 al 23 novembre. "Negli scorsi anni la nostra sezione - spiegano dall'ANPI loanese - con la collaborazione del Comune ed utilizzando il Salone del Mosaico nel Municipio, ha organizzato varie mostre documentali e fotografiche. Ricordiamo quelle legate direttamente a Loano: la Resistenza locale e i suoi caduti, la guerra, i bombardamenti, la Liberazione, la persecuzione degli ebrei a Loano (famiglie Strasser e Fodor /Firpo, sequestro delle “seconde case” a Piperno, Lombroso, Momigliano) quella propostaci dall’associazione Agedo di cui è presidente Fiorenzo Gimelli sui confinati omosessuali in Basilicata; le due dedicate a grandi personalità, Sandro Pertini ed i fratelli Carlo e Nello Rosselli". "Quest’anno abbiamo voluto ricordare la vita esemplare e tragica di un grande italiano la cui fama ha raggiunto tutto il mondo - proseguono dall'associazione partigiani - Solo negli Stati Uniti sono state vendute centinaia di migliaia di copie dei suoi libri.

La sua prosa, priva di qualsiasi enfasi e forzatura nel descrivere il “male assoluto”, risulta la più efficace per combattere il revisionismo storico che arriva a negare lo sterminio nei campi nazisti o ad attribuire una parte della responsabilità alle vittime. Levi ci richiama al dovere di ricordare e riconoscere il Male anche quando si presenta dentro di noi o in forme apparentemente non pericolose: l’intolleranza verso i diversi, il disprezzo, la negazione degli altri". Riportiamo alcune sue parole: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”. “L'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”. “A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che «ogni straniero è nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager”. "Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo.”

"La mostra è stata resa possibile grazie alla collaborazione ed al materiale fornito dal “Centro internazionale di studi Primo Levi” di Torino e dall’ANED, sezione di Savona. Per la sua preparazione hanno lavorato parecchi nostri iscritti, tra i quali l’insegnante Vincenza Calcagno. Ringraziamo Il Sindaco e l’Assessore alla cultura per il patrocinio concesso" concludono dall'ANPI di Loano.

Pietra Ligure

Domenica 3 novembre, alle ore 16.00, presso il Caffè Duemila di piazza Vittorio Emanuele II, nel centro storico di Pietra Ligure, ci sarà la presentazione del libro di Michiel Roscam Abbing “Atlante mondiale della zuppa di plastica”, edito da “Edizioni Ambiente e dedicato al “marine litter”, la principale emergenza ambientale planetaria, assieme ai cambiamenti climatici. Partecipano: Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria, Monica Maroglio, Fiduciario Condotta Slow Food Albenga, Finale, Alassio, Nadia Repetto, biologa marina e Cinzia Vaianella, Assessore all’Ambiente del Comune di Pietra Ligure. L’evento è patrocinato dal Comune di Pietra Ligure, Slow Food e Legambiente ed organizzato dall’Associazione Polis.

“La presentazione del libro di Abbing è occasione preziosa di approfondimento dell’enorme problema dell’inquinamento da plastiche e del suo pesante impatto sulla salute e sul funzionamento degli ecosistemi – commenta l’assessore all’ambiente del Comune di Pietra Ligure Cinzia Vaianella - Il libro analizza le origini e le conseguenze del devastante fenomeno del “marine litter” attraverso studi scientifici, immagini impressionanti e infografiche. La contaminazione da plastiche è ormai ovunque, negli oceani, nei fiumi, nei laghi, nel suolo e nell’aria e “L’atlante mondiale della zuppa di plastica” ci fornisce una chiave di lettura divulgativa ma approfondita e ci racconta anche di segnali positivi verso una concreta presa di coscienza del problema, come le norme sulla messa al bando dei sacchetti di plastica e delle plastiche monouso” conclude l’Assessore Vainella.